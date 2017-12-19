Транспортная полиция начала проверку после крушения Ан-2 в Нарьян-Маре

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек — РИА Новости. Сотрудники Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу проводят проверку после инцидента с самолетом Ан-2 в Нарьян-Маре, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

По последним данным властей, число погибших при ЧП с самолетом во вторник достигло трех человек. В администрации округа сообщали, что одиннадцать пострадавших доставлены в окружную больницу. Среди пассажиров потерпевшего крушение в Нарьян-Маре самолета Ан-2 находились, в частности, сотрудники окружного УМВД и руководитель департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО Сергей Андриянов.

"Сотрудники Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу проводят проверку по этому факту, устанавливаются обстоятельства произошедшего", — сказала собеседница агентства.