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Происшествия

Транспортная полиция начала проверку после крушения Ан-2 в Нарьян-Маре

Сюжет:
Крушение Ан-2 в Нарьян-Маре (29)
13:0019.12.2017
(обновлено: 15:56 19.12.2017)
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© Фото : НАО24 / Антон ТайбарейСотрудники МЧС на месте падения самолета в Нарьян-Маре. 19 декабря 2017Сотрудники МЧС на месте падения самолета в Нарьян-Маре. 19 декабря 2017
© Фото : НАО24 / Антон Тайбарей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек — РИА Новости. Сотрудники Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу проводят проверку после инцидента с самолетом Ан-2 в Нарьян-Маре, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Последствия крушения самолета в Нарьян-Маре. 19 декабря 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
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В СК уточнили число жертв крушения Ан-2 в Нарьян-Маре
По последним данным властей, число погибших при ЧП с самолетом во вторник достигло трех человек. В администрации округа сообщали, что одиннадцать пострадавших доставлены в окружную больницу. Среди пассажиров потерпевшего крушение в Нарьян-Маре самолета Ан-2 находились, в частности, сотрудники окружного УМВД и руководитель департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО Сергей Андриянов.

"Сотрудники Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу проводят проверку по этому факту, устанавливаются обстоятельства произошедшего", — сказала собеседница агентства.

Крушение Ан-2 в Нарьян-Маре
© РИА Новости / Пресс-служба администрации Ненецкого автономного округаПерейти в фотобанкСамолет Ан-2, летевший из Нарьян-Мара в поселок Харута, совершил жесткую посадку в аэропорту в районе половины одиннадцатого утра.Последствия крушения самолета в Нарьян-Маре. 19 декабря 2017
© РИА Новости / Пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа
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Самолет Ан-2, летевший из Нарьян-Мара в поселок Харута, совершил жесткую посадку в аэропорту в районе половины одиннадцатого утра.
© Фото : НАО24 / Антон ТайбарейНа борту в этот момент находились два члена экипажа и 11 пассажиров.Сотрудники МЧС на месте падения самолета в Нарьян-Маре. 19 декабря 2017
© Фото : НАО24 / Антон Тайбарей
На борту в этот момент находились два члена экипажа и 11 пассажиров.
© Фото : НАО24 / Антон ТайбарейНа данный момент известно, что погибли три человека. 20 декабря объявлено в регионе днем траура. Состояние пострадавших в катастрофе оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Им на помощь в больницу Нарьян-Мара были направлены травматологи, хирурги, нейрохирурги и другие специалисты из Архангельска.Последствия крушения самолета в Нарьян-Маре. 19 декабря 2017
© Фото : НАО24 / Антон Тайбарей
На данный момент известно, что погибли три человека. 20 декабря объявлено в регионе днем траура. Состояние пострадавших в катастрофе оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Им на помощь в больницу Нарьян-Мара были направлены травматологи, хирурги, нейрохирурги и другие специалисты из Архангельска.
© РИА Новости / Пресс-служба администрации Ненецкого автономного округаПерейти в фотобанкНа место катастрофы прибыл временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский (справа на первом плане).Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский на месте падения самолёта Ан-2 в аэропорту Нарьян-Мара
© РИА Новости / Пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа
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На место катастрофы прибыл временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский (справа на первом плане).
© Фото : НАО24 / Антон ТайбарейСеверо-Западное следственне управление на транспорте СКР после ЧП возбудило уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более чем двух лиц".Последствия крушения самолета в Нарьян-Маре. 19 декабря 2017
© Фото : НАО24 / Антон Тайбарей
Северо-Западное следственне управление на транспорте СКР после ЧП возбудило уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более чем двух лиц".
© Фото : НАО24 / Антон ТайбарейСледствие рассматривает три возможных версии крушения самолета — неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования или возможные технические неисправности.Сотрудники МЧС на месте падения самолета в Нарьян-Маре. 19 декабря 2017
© Фото : НАО24 / Антон Тайбарей
Следствие рассматривает три возможных версии крушения самолета — неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования или возможные технические неисправности.
© РИА Новости / Пресс-служба администрации Ненецкого автономного округаПерейти в фотобанкРасследованием причин крушения самолета в Ненецком автономном округе займется комиссия МАК.Сотрудники МЧС на месте падения самолёта Ан-2 в аэропорту Нарьян-Мара
© РИА Новости / Пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа
Перейти в фотобанк
Расследованием причин крушения самолета в Ненецком автономном округе займется комиссия МАК.
© РИА Новости / Пресс-служба администрации Ненецкого автономного округаПерейти в фотобанкКомиссию для проверки перевозчика в связи с крушением самолета создали и в Ространснадзоре.Сотрудники МЧС на месте падения самолёта Ан-2 в аэропорту Нарьян-Мара
© РИА Новости / Пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа
Перейти в фотобанк
Комиссию для проверки перевозчика в связи с крушением самолета создали и в Ространснадзоре.
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Происшествия
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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lexdlx
Что-то авиация совсем захромала. Не удивлюсь, если причина системная.
Соболезнования родственникам погибших и пострадавшим.
13:14
19.12.2017
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