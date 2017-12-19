После крушения Ан-2 в Нарьян-Маре возбудили уголовное дело

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки самолета Ан-2 в Нарьян-Маре, сообщает СУСК РФ по Архангельской области и НАО.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более чем двух лиц")", — говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время уголовное дело будет принято к производству Северо-Западным следственным управлением на транспорте СК.