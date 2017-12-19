После крушения Ан-2 в Нарьян-Маре возбудили уголовное дело

12:5419.12.2017
(обновлено: 15:57 19.12.2017)
307938
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки самолета Ан-2 в Нарьян-Маре, сообщает СУСК РФ по Архангельской области и НАО.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более чем двух лиц")", — говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время уголовное дело будет принято к производству Северо-Западным следственным управлением на транспорте СК.
Самолет Ан-2, летевший из Нарьян-Мара в поселок Харута, совершил жесткую посадку в аэропорту в районе половины одиннадцатого утра.
На борту в этот момент находились два члена экипажа и 11 пассажиров.
На данный момент известно, что погибли три человека. 20 декабря объявлено в регионе днем траура. Состояние пострадавших в катастрофе оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Им на помощь в больницу Нарьян-Мара были направлены травматологи, хирурги, нейрохирурги и другие специалисты из Архангельска.
На место катастрофы прибыл временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский (справа на первом плане).
Северо-Западное следственне управление на транспорте СКР после ЧП возбудило уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более чем двух лиц".
Следствие рассматривает три возможных версии крушения самолета — неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования или возможные технические неисправности.
Расследованием причин крушения самолета в Ненецком автономном округе займется комиссия МАК.
Комиссию для проверки перевозчика в связи с крушением самолета создали и в Ространснадзоре.