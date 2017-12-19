Власти НАО окажут поддержку пострадавшим при крушении Ан-2 в Нарьян-Маре

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) окажут поддержку пострадавшим при крушении самолета Ан-2 в Нарьян-Маре, сообщил врио губернатора НАО Александр Цыбульский.

Как сообщает пресс-служба администрации НАО, инцидент с самолетом ТВС-2МС, который направлялся по маршруту Нарьян-Мар – Харута, произошел сегодня около 10.30 утра. При заходе на взлет воздушное судно выехало за пределы взлетно-посадочной полосы. Ранее источник рассказал о двух погибших при ЧП с самолетом, один из них ребенок. Всего на борту Ан-2 находились 13 пассажиров и двое летчиков. В администрации округа РИА Новости подтвердили, что среди погибших есть одна женщина.

О ЧП в аэропорту Нарьян-Мара главе региона сообщили в ходе сессии собрания депутатов НАО, где он планировал выступить с докладом. Цыбульский отменил свое выступление и направился в аэропорт.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © МЧС России Спасатели работают на месте крушения Ан-2 в Нарьян-Маре. Съемка МЧС

"Мы, безусловно, окажем всестороннюю поддержку пострадавшим в этой страшной трагедии. К сожалению, как сообщили спасатели, есть жертвы. Сейчас наша задача направить все силы и средства на оказание медицинской помощи пострадавшим. В причинах происшествия будут разбираться специальные комиссии," — сказал Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба НАО.

По уточненной информации, на борту самолета находилось 13 человек: 10 взрослых, один ребенок, два члена экипажа. Среди пассажиров рейса — сотрудники окружного УМВД и руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО Сергей Андриянов.

В Ненецкую окружную больницу доставлено 11 пострадавших. В Администрации НАО создается оперативный штаб под руководством главы региона.