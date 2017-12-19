Сотрудники окружного МВД были на борту упавшего в Нарьян-Маре самолета Ан-2

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Среди пассажиров потерпевшего крушение в Нарьян-Маре самолета Ан-2 находились сотрудники окружного УМВД и руководитель департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО Сергей Андриянов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Ранее источник рассказал о двух погибших при ЧП с самолетом, один из них ребенок. В администрации округа РИА Новости подтвердили, что среди погибших есть одна женщина.

"Среди пассажиров рейса — сотрудники окружного УМВД и руководитель департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО Сергей Андриянов", — говорится в сообщении окружной администрации.

По данным властей, на борту самолета находились 13 человек — 10 взрослых, один ребенок и два члена экипажа.