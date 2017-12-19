Источник рассказал подробности крушения Ан-2 в Нарьян-Маре

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Потерпевший крушение при взлете в Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ) самолет Ан-2 разрушен, возгорания после падения не последовало, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Ранее источник рассказал о двух погибших при ЧП с самолетом, один из них ребенок. Всего на борту Ан-2 находились 13 пассажиров и двое летчиков.

"Фюзеляж разрушен, падение без возгорания", — сказал собеседник агентства.

По его словам, после обследования 11 госпитализированных будет решаться вопрос о необходимости санитарной эвакуации. Организована работа психологов. Аэропорт работает в штатном режиме, проводятся следственные мероприятия.