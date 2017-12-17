В МВД назвали возможного виновника ДТП с автобусом в Иркутской области

ИРКУТСК, 17 дек — РИА Новости. Виновником аварии с участием рейсового автобуса и фуры на трассе "Вилюй" в Иркутской области, по предварительным данным ГИБДД, мог стать водитель автобуса, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД региона.

В ночь на воскресенье на трассе "Вилюй" возле поселка Александровка Братского района Иркутской области произошло дорожно-транспортное происшествие: столкнулись рейсовый автобус "Усть-Кут — Иркутск" и грузовик. В ДТП, по данным областного минздрава, пострадали более 10 человек. Большинство из них доставлены в Братскую городскую больницу №1 с травмами, которые не представляют угрозы для жизни.

"В рамках расследования будет дана оценка действиям водителей обоих транспортных средств, в первую очередь водителя автобуса, в действиях которого, по предварительным оценкам, могут усматриваться несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения", — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМВД региона.

В Братском районе, где произошла авария, по данным МЧС, сложные погодные условия. В субботу резкое потепление вызвало обильные осадки, началась метель. Видимость на дорогах в ночное время суток практически нулевая.