МВД проверяет обстоятельства конфликта журналистов на суде над Улюкаевым

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту получения телесных повреждений журналистом ВГТРК в здании суда в Москве, где происходило оглашение приговора экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по столице.
Как утверждают в ВГТРК, сначала Ващенко толкнул и ударил оператора телеканала Игоря Никулина по спине. По данным телекомпании, в результате видеокамера ударилась о косяк двери и вышла из строя. "Камера выходит из строя, работать мы больше не можем, но Ващенко и на этом не успокаивается, он бьет по лицу видеоинженера Владислава Мизоянца, буквально ломает ему нос", — заявила корреспондент программы "Вести" Елена Ерофеева, которая вместе со съемочной группой приехала освещать процесс над Улюкаевым. Ее слова приводит сайт программы "Вести".
"В полицию обратился сотрудник одного из телеканалов и заявил, что 15 декабря на Большой Татарской улице неизвестный гражданин причинил ему телесные повреждения и повредил оборудование. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет вынесено решение в соответствии с законом", — заявили агентству в ГУМВД.
"Началась толкучка, как в метро в час пик. Оператор, проходя вперед, с размаху ударил меня камерой по голове. После этого его помощник ткнул меня чем-то твердым в спину. Я развернулся и один раз ударил его в лицо. На этом все и кончилось", — описал инцидент Ващенко.
"Я ударил один раз, о чем, в принципе, жалею. Это неправильно, надо держать себя в руках… Но хочу сказать, что если бы эти ребята с самого начала не стали толкаться и вести себя грубо, а просто спокойно сказали "мы входим в этот пул" — никаких конфликтов бы вообще не было", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что сожалеет о том, что пострадавший сотрудник ВГТРК был вынужден обратиться к врачам.
Однако в начавшемся на ступенях столпотворении сотрудники суда решили пропустить в здание сначала фотографов и съемочные группы, которым отвели место в основном зале. В результате на входе возникла давка, через которую пытались пройти названные пресс-службой операторы и их помощники.
Как сообщает корреспондент РИА Новости, один из операторов, пробиваясь через толпу, слишком высоко поднял камеру и ударил о косяк входной двери прикрепленный к ней микрофон. Корреспондент при этом не видела какой-либо драки, хотя толчки и давка в таких условиях, по её словам, были вполне вероятными. На операторе с поврежденной камерой никаких видимых травм не наблюдалось, сообщает корреспондент РИА Новости.
Замоскворецкий суд Москвы в пятницу вынес решение по самому громкому делу о коррупции за последние годы: Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Дополнительно 61-летнему Улюкаеву — самому высокопоставленному осужденному взяточнику в современной истории России — был назначен штраф в 130 миллионов рублей и восьмилетний запрет работать на госслужбе после освобождения.