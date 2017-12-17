РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

МВД проверяет обстоятельства конфликта журналистов на суде над Улюкаевым

02:2217.12.2017
(обновлено: 02:40 17.12.2017)
03883
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСуд над экс-министром экономического развития Алексей Улюкаева. Архивное фотоСуд над экс-министром экономического развития Алексей Улюкаева. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту получения телесных повреждений журналистом ВГТРК в здании суда в Москве, где происходило оглашение приговора экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по столице.

Алексей Улюкаев во время оглашения приговора в Замоскворецком суде
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Улюкаев в СИЗО собирается писать стихи и думать о жизни
Ранее в ВГТРК сообщили, что видеоинженер телекомпании Владислав Мирзоянц приехал в составе съемочной группы программы "Вести" в Замоскворецкий суд, где в тот день выносили приговор Улюкаеву. По утверждению телекомпании, на входе в здание суда на Мирзоянца напал журналист "Газеты.Ru" Владимир Ващенко и нанес телесные повреждения.

Как утверждают в ВГТРК, сначала Ващенко толкнул и ударил оператора телеканала Игоря Никулина по спине. По данным телекомпании, в результате видеокамера ударилась о косяк двери и вышла из строя. "Камера выходит из строя, работать мы больше не можем, но Ващенко и на этом не успокаивается, он бьет по лицу видеоинженера Владислава Мизоянца, буквально ломает ему нос", — заявила корреспондент программы "Вести" Елена Ерофеева, которая вместе со съемочной группой приехала освещать процесс над Улюкаевым. Ее слова приводит сайт программы "Вести".

"В полицию обратился сотрудник одного из телеканалов и заявил, что 15 декабря на Большой Татарской улице неизвестный гражданин причинил ему телесные повреждения и повредил оборудование. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет вынесено решение в соответствии с законом", — заявили агентству в ГУМВД.

Алексей Улюкаев во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Улюкаев рассказал о первой ночи в СИЗО
Сам журналист Газета.Ru. Ващенко рассказал РИА Новости, что в Замоскворецкий суд приехала "большая толпа журналистов". Ващенко рассказал, что пресс-секретарь Мосгорсуда пропустила в зал несколько аккредитованных съемочных групп. "После этого подошли еще какие-то телевизионщики и стали без объяснения причин толкать людей, толкать локтями, пихать, невзирая на то, что там были девушки", — сказал журналист.

"Началась толкучка, как в метро в час пик. Оператор, проходя вперед, с размаху ударил меня камерой по голове. После этого его помощник ткнул меня чем-то твердым в спину. Я развернулся и один раз ударил его в лицо. На этом все и кончилось", — описал инцидент Ващенко.

"Я ударил один раз, о чем, в принципе, жалею. Это неправильно, надо держать себя в руках… Но хочу сказать, что если бы эти ребята с самого начала не стали толкаться и вести себя грубо, а просто спокойно сказали "мы входим в этот пул" — никаких конфликтов бы вообще не было", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что сожалеет о том, что пострадавший сотрудник ВГТРК был вынужден обратиться к врачам.

Алексей Улюкаев. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Разошлись в оценках: политики неоднозначно восприняли приговор Улюкаеву
По данным корреспондента РИА Новости, освещавшей процесс над Улюкаевым, очередь на вход в суд начала формироваться почти за два часа до начала оглашения приговора по делу экс-министра, таким образом, к 08.50 утра, когда журналистов стали пускать в суд, на входе образовалась давка. В суде, помимо зала, где непосредственно оглашался приговор, было организовано две площадки с прямой трансляцией, где могли расположиться журналисты, не попавшие в зал суда.

Однако в начавшемся на ступенях столпотворении сотрудники суда решили пропустить в здание сначала фотографов и съемочные группы, которым отвели место в основном зале. В результате на входе возникла давка, через которую пытались пройти названные пресс-службой операторы и их помощники.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, один из операторов, пробиваясь через толпу, слишком высоко поднял камеру и ударил о косяк входной двери прикрепленный к ней микрофон. Корреспондент при этом не видела какой-либо драки, хотя толчки и давка в таких условиях, по её словам, были вполне вероятными. На операторе с поврежденной камерой никаких видимых травм не наблюдалось, сообщает корреспондент РИА Новости.

Замоскворецкий суд Москвы в пятницу вынес решение по самому громкому делу о коррупции за последние годы: Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Дополнительно 61-летнему Улюкаеву — самому высокопоставленному осужденному взяточнику в современной истории России — был назначен штраф в 130 миллионов рублей и восьмилетний запрет работать на госслужбе после освобождения.

Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена