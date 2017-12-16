Улюкаев в СИЗО собирается писать стихи и думать о жизни

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, помещённый в пятницу в СИЗО "Кремлевский централ", в камере собирается писать стихи и думать о жизни, рассказала РИА Новости посетившая его в изоляторе зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Дополнительно 61-летнему Улюкаеву — самому высокопоставленному осужденному взяточнику в современной истории России — был назначен штраф в 130 миллионов рублей и восьмилетний запрет работать на госслужбе после освобождения.

"Он рассказал, что сотрудники изолятора дали ему письменные принадлежности, и он будет много писать. И стихи, и просто записи. А ещё будет сидеть в тишине и думать о ситуации. Сейчас для него это важно", — рассказала Меркачева.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Оглашение приговора бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву

По её словам, Улюкаева поддержал и находящийся в одной из соседних камер учреждения экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев. "Обязательно выясните, как его разместили, все ли с ним в порядке, и передайте ему привет как поэту", — процитировала его Меркачева.

Она также добавила, что большинство "клиентов" изолятора хотят, чтобы Улюкаева подселили к ним. "Даже просят об этом", — отметила Меркачева.