В Петербурге арестовали следователя МВД за взятку в 500 тысяч евро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек — РИА Новости. Дзержинский районный суд Петербурга в субботу арестовал старшего следователя Следственного управления УМВД по Московскому району города регионального ГУМВД Игоря Левченко, подозреваемого в получении взятки в 500 тысяч евро, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

По данным ОПС, следователь Левченко является подозреваемым в получении взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).

"Следователь задержан 15 декабря по подозрению в получении взятки 500 000 евро за решение по уголовному делу, находящемуся у него в производстве. Мера пресечения избрана до 14 февраля 2018 года", — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что против ареста подозреваемый возражал, в судебном заседании выступили свидетели, давшие показания по характеристике личности Левченко.