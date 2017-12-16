МЧС: концентрация сероводорода у полигона "Кучино" превышена в 25 раз

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Предельно допустимая концентрация сероводорода в воздухе в районе полигона ТБО "Кучино" в подмосковной Балашихе превышена в 25 раз, сообщил РИА Новости в субботу представитель МЧС РФ.

"Превышения загрязняющих веществ выявлены в районе полигона ТБО "Кучино" до 25 ПДК сероводорода и 1,3 ПДК меркаптана", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в целях выявления других источников загрязнения атмосферы были проверены полигоны "Некрасовка" и "Саларьево", курьяновские и люберецкие канализационные очистные сооружения, нефтехимический комплекс "Газпромнефть-МНПЗ", газораспределительные станции Москвы, а также предприятие "Лабораторная техника" в Балашихе. В результате проверок фактов загрязнения воздуха не выявлено.

Он напомнил, что всего с 8 по 15 декабря были проведены более 6 тысяч исследований в 145 точках в Москве и 37 точках в Подмосковье.

"Источником загрязнения воздуха является полигон "Кучино", на котором с 4 декабря начаты работы по дегазации", — отметил представитель ведомства.

На полигон "Кучино" ежегодно свозилось порядка 600 тысяч тонн отходов. 90% мусора привозилось из Москвы. Полигон был закрыт в конце июня после жалобы жителей Балашихи президенту РФ Владимиру Путину. Сейчас на свалке, существовавшей с 1964 года, идут предрекультивационные работы. После рекультивации, запланированной на конец 2018 года, на этом месте планируют разбить экстрим-парк или обустроить горнолыжный спуск.