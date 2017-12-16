Психологи побеседуют с Улюкаевым, чтобы подобрать ему соседей по камере

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Психологи СИЗО побеседуют с экс-министром экономического развития России Алексеем Улюкаевым, чтобы определить, к кому его подселить в общую камеру, сейчас Улюкаев находится один в карантинной камере, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

"Вчера Улюкаев был помещен в сборную камеру, однако по просьбе правозащитников и его собственной его уже перевели в обычную карантинную камеру, где в ближайшее время он будет находиться один. С ним проведут беседу психологи СИЗО, чтобы определить, к кому его подселить в общей камере, дабы не возникало конфликтов", — рассказал правозащитник.

По словам Мельникова, у Улюкаева уже улучшилось настроение, в ближайшее время он рассчитывает написать письмо своей семье, получить нужные ему вещи и сходить на прием к стоматологу СИЗО. Ранее, когда он находился под домашним арестом, судья на лечебную процедуру разрешения ему не дал.

В пятницу Мельников сообщал, что Улюкаев находится в СИЗО особой категории "Кремлевский централ" и рассчитывает, что в ближайшее время ему разрешат созвониться с родственниками и получить от них лекарства.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Оглашение приговора бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву

Замоскворецкий суд Москвы в пятницу вынес решение по самому громкому делу о коррупции за последние годы: Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Дополнительно 61-летнему Улюкаеву – самому высокопоставленному осужденному взяточнику в современной истории России – был назначен штраф в 130 миллионов рублей и восьмилетний запрет работать на госслужбе после освобождения.