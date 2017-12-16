МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что проблема полигона "Кучино" будет решаться правительством Москвы и области совместно.

"Последние дни проходят под знаком расследования причин неприятных запахов, которые периодически мучают москвичей. В связи с тем, что после тщательной проверки на территории города источник не был обнаружен, обратился за информацией к коллегам в МЧС", — написал Собянин в своем блоге.

Он также отметил, что причина неприятного запаха сотрудниками МЧС найдена и опасности для здоровья граждан она не представляет.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что основным источником запаха сероводорода в Московском регионе стала свалка "Кучино" в подмосковной Балашихе, а также неблагоприятные условия, мешающие его рассеиванию, вместе с выхлопными газами. В МЧС отметили, что полигону "Кучино" рекомендовано приостановить работу по рекультивации на время неблагоприятных метеоявлений.

Мэр отметил. что проблемы ТБО "Кучино" формировались несколько десятков лет, сейчас предпринимаются все меры по рекультивации и дегазации полигона.

"Готовы оказывать необходимую помощь по рекультивации полигонов в Московской области, договорились об этом с губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым. Это общая проблема", — написал Собянин в своем блоге.