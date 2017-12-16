В Сибири офицера полиции лишили премии за то, что он улыбался на совещании

КРАСНОЯРСК, 16 дек — РИА Новости. Лейтенанта межмуниципального отдела полиции "Балахтинский", расположенного на юге Красноярского края, лишили премии за то, что он некорректно вел себя во время важного совещания, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.

Оперативное совещание, на котором присутствовало руководство из краевого главка, состоялось 1 декабря.

"Лейтенант повел себя неуважительно по отношению к присутствующему руководству и коллегам, в том числе и улыбался", — сказала заместитель начальника пресс-службы краевого главка МВД Ирина Барышникова.

За такое поведение ему вынесли дисциплинарное взыскание и лишили месячной премии.