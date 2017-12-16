В Петербурге ищут водителя авто, дрифтовавшего возле Исаакиевского собора

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек — РИА Новости. Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области устанавливает личность водителя, устроившего дрифт-заезд у Исаакиевского собора, сообщила РИА Новости в субботу пресс-секретарь ведомства Татьяна Суслова.
В субботу в СМИ появилась информация о публикации в Instagram снятого с коптера видео дрифт-заезда вокруг памятника Николаю Первому на Исаакиевской площади.
"Сотрудники Госавтоинспекции изучают видео с целью установления личности водителя и принятия процессуального решения", — сказала собеседница агентства.
По её словам, на видео отчётливо виден государственный номер, и найти водителя — "дело техники".