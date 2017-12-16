В Петербурге ищут водителя авто, дрифтовавшего возле Исаакиевского собора

Участник соревнований по дрифту Autosation 2016 в Великом Новгороде

Участник соревнований по дрифту Autosation 2016 в Великом Новгороде

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек — РИА Новости. Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области устанавливает личность водителя, устроившего дрифт-заезд у Исаакиевского собора, сообщила РИА Новости в субботу пресс-секретарь ведомства Татьяна Суслова.

Публикация от 🚙💨 #illegalStreetDriftSpb 🤙😝 (@xo4y_b) Дек 14 2017 в 2:29 PST

В субботу в СМИ появилась информация о публикации в Instagram снятого с коптера видео дрифт-заезда вокруг памятника Николаю Первому на Исаакиевской площади.

"Сотрудники Госавтоинспекции изучают видео с целью установления личности водителя и принятия процессуального решения", — сказала собеседница агентства.

По её словам, на видео отчётливо виден государственный номер, и найти водителя — "дело техники".