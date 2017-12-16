В Кабардино-Балкарии после перестрелки возбудили уголовное дело

НАЛЬЧИК, 16 дек – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по факту перестрелки в Урванском районе республики, в результате которой силовики ликвидировали напавшего на них мужчину, сообщает региональное СУ СК.

Ранее сообщалось, что вечером в пятницу силовики попытались остановить подозрительный автомобиль неподалеку от селения Урвань в Урванском районе Кабардино-Балкарии. Находившийся в нем мужчина открыл по ним огонь, после чего завязалась перестрелка. С 18.10 мск пятницы на части территории Урванского района республики был введен режим КТО. Нападавший был уничтожен в ходе перестрелки. По имеющейся информации, в машине он находился один. По данным источника, предварительно его личность установлена – это 29-летний житель республики по фамилии Урусов, который являлся приверженцем религиозно-экстремистской идеологии.

"Сотрудниками правоохранительных органов на окраине селения Урвань неподалеку от автодрома была остановлена автомашина под управлением жителя селения Нартан 1988 года рождения. Остановив автомобиль, подозреваемый открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из имевшегося при себе пистолета калибра 9 мм. Ответным огнем нападавший был уничтожен", — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконные приобретение, хранение и ношение оружия" и "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" УК РФ, санкции которых предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы.