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Происшествия

Политики и эксперты прокомментировали решение суда по делу Алексея Улюкаева

Сюжет:
Приговор Алексею Улюкаеву (42)
01:2016.12.2017
(обновлено: 01:38 16.12.2017)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкАлексей Улюкаев. Архивное фотоАлексей Улюкаев. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В пятницу Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор бывшему главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву. Экс-министр получил восемь лет колонии строго режима за получение взятки в размере двух миллионов долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Улюкаев также должен выплатить штраф в 130 миллионов рублей. Кроме того, бывшему главе Минэкономразвития запретили работать на госслужбе после освобождения на протяжении восьми лет.

Алексей Улюкаев перед выступлением с последним словом на заседании в Замоскворецком суде. 7 декабря 2017
© Фото : АГН "Москва"/Александр Авилов
"Простите меня, люди": Улюкаев выступил с последним словом
После вынесения приговора 61-летний экс-министр стал самым высокопоставленным осужденным взяточником в истории современной России.

В Кремле не комментируют

В Кремле не стали комментировать решение суда по делу Улюкаева.

"Не можем комментировать решение суда", — сказал РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Прокурор, в свою очередь, заявил после оглашения, что приговор Улюкаеву является символом верховенства закона в России.

"Назначенное наказание укладывается в рамки статьи и… соответствует тяжести преступления", — отметил обвинитель.

Прокурор также добавил, что данное преступление является особо тяжким в связи с тем, что "подрывает доверие власти, отрицательно влияет на все сферы жизни граждан".

Сам Улюкаев, комментируя решение суда, назвал приговор несправедливым. Бывший министр отметил, что "продолжит бороться".

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Оглашение приговора бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву

"Суровый и показательный"

Российские политики отреагировали на оглашение приговора по самому громкому делу о коррупции за последние годы.
В частности, бывший премьер-министр России, председатель партии ПАРНАС Михаил Касьянов заявил, что приговор по делу Улюкаева является суровым и показательным. По его мнению, "суд проходил с громадными процессуальными нарушениями".

Алексей Улюкаев перед оглашением приговора в Замоскворецком суде
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В суде рассказали, как Улюкаев потребовал взятку у Сечина
"И в такой обстановке — такой суровевший приговор. Конечно, это я рассматриваю как расправу — показательная расправа. Разумеется, демонстративно жесткий приговор. При этом видите, какие суровейшие приговоры, по крайней мере, по Улюкаеву, мы видим, совершенно не основанные на каких-то реальных фактах", — добавил Касьянов.

Он также выразил мнение, что в ближайшее время появятся и другие "дела".

Депутат Василий Пискарев, в свою очередь, выразил мнение, что приговор Улюкаеву соответствует тяжести преступления.
Бывший министр финансов России Алексей Кудрин также прокомментировал решение суда по делу Улюкаева. По его мнению, приговор бывшему министру является ужасным и необоснованным. Он также назвал "слабой" работу следствия.

Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, комментируя решение суда, также выразил мнение, что приговор не вызывает доверия.

"Система такая. Она не терпит здравого смысла. Никакого и ни в чем. Восемь лет строгого режима для 61-летнего экс-министра в целях устрашения. Никакого доверия состоявшийся суд не вызывает. Ни малейшего. Ничего не выглядит доказанным", — цитирует пресс-служба слова Явлинского.

Алексей Улюкаев во время оглашения приговора в Замоскворецком суде
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Улюкаев планирует жить "долгой и счастливой жизнью" после приговора
Сенатор Сергей Калашников, в свою очередь, выразил мнение, что защите не стоит обжаловать приговор Улюкаеву. По его мнению, это может привести даже к увеличению срока заключения, принимая во внимание тот факт, что обвинение требовало десять лет.

"Я не юрист, не следил специально за ходом судебного процесса, но у меня как у обывателя сложилось впечатление, что здесь не все понятно", — добавил Калашников.

Телеведущая и возможный кандидат в президенты России Ксения Собчак также прокомментировала решение по делу Улюкаева. Она назвала приговор негуманным.

"Мы приветствуем системную борьбу с коррупцией, а не эпизодические стычки одних коррупционеров с другими. Вне зависимости от сомнений в непредвзятости суда и справедливости обвинения, есть точное убеждение в негуманности такого приговора в отношении пожилого, не представляющего общественной опасности человека", — сказала Собчак.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости
Симоньян прокомментировала последнее слово Улюкаева
Она также выразила мнение, что приговор бывшему главе Минэкономразвития "невозможно комментировать в отрыве от недоверия к правоохранительным органам и судебной системе, которая всегда занимает сторону обвинения, особенно если одной из сторон является государство или привилегированные госкомпании".

Экспертное мнение

Юристы, комментирующие приговор Улюкаеву, также неоднозначно отреагировали на решение суда по делу бывшего министра.

Так, специалист по уголовному праву Алексей Синицын выразил мнение, что экс-главе Минэкономразвития назначили минимально возможное наказание. Он также отметил, что суд не мог назначить условное наказание за вменяемое Улюкаеву преступление.

Адвокат Александр Карабанов, в свою очередь, заявил, что суд назначил экс-министру адекватное наказание.

"Однако это говорит о том, что Улюкаев не пошел ни на какие соглашения и получил жесткий срок", — добавил юрист.

Руководитель уголовного департамента BMS Law Firm Тимур Хутов выразил иное мнение и отметил, что Улюкаева следовало оправдать или вернуть его дело на дополнительное расследование, исходя из тех доказательств, о которых сообщалось в СМИ. Эксперт также подчеркнул, что "на диспозицию статьи 290 УК РФ", вменявшейся Улюкаеву, фактические обстоятельства дела "никак не тянут".

Алексей Улюкаев во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Адвокат о приговоре Улюкаеву: главный вопрос – суровое ли наказание?
"Не допрошен главный свидетель обвинения, более того, он не просто главный свидетель обвинения, он был единственным, кто беседовал с Улюкаевым, кто мог видеть невербальные какие-то знаки, те же два пальца, которые вменяют Улюкаеву", — пояснил Хутов.

Ранее прокурор отметил, что ключевой свидетель Игорь Сечин не явился в суд по уважительной причине. По его словам, глава "Роснефти" был в командировках.

Подробнее о деле бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева читайте в справке РИА Новости >>

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