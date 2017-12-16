В Ярославской области водитель скорой погиб после ДТП с участием лося

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Водитель "скорой помощи" в Ярославской области погиб в аварии с участием трех автомобилей, причиной которой стал вышедший на дорогу лось, сообщила РИА Новости официальный представитель УМВД по региону Марина Кокуева.

По ее словам, ДТП произошло в 19.56 мск на трассе М8 "Холмогоры" в Даниловском районе.

"По предварительной информации, автомашина Suzuki, двигаясь в сторону Ярославля, задевает неожиданно вышедшего на дорогу лося. В результате этого лось оказывается на встречной полосе, где движется автомобиль УАЗ скорой медицинской помощи. Происходит столкновение", — сказала собеседница.

Она пояснила, что в результате столкновения "скорая" вылетела на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Mitsubishi Pajero.

"В результате ДТП водитель "скорой" скончался от полученных травм, женщина-фельдшер с тяжелыми травмами госпитализирована в реанимацию", — уточнила Кокуева.

По ее словам, в автомобиле "скорой" находились двое пассажиров: пациентка и сопровождавший ее сын. Оба доставлены в больницу.

На месте ДТП работает оперативно-следственная группа УМВД по региону, сотрудники ГИБДД.