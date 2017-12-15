В ОНК рассказали об условиях содержания Улюкаева в СИЗО

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. У осужденного за коррупцию экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева в камере следственного изолятора нет матраца и сиденья на унитазе, сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательно комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Ранее Мельников сообщил, что Улюкаев находится в сборной камере СИЗО особой категории "Кремлевский централ" и рассчитывает, что в ближайшее время ему разрешат созвониться с родственниками и получить от них лекарства.

По словам Мельникова, члены ОНК попросили администрацию СИЗО в ближайшее время перевести Улюкаева из сборного отделения в обычную камеру, поскольку в нынешнем помещении отсутствуют условия для нормального пребывания.

"Банально там нет гигиенических принадлежностей, матраца, отсутствует сиденье на унитазе. Представители администрации заверили, что в скором времени экс-министра переведут", — сказал он.

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Замоскворецкий суд Москвы в пятницу вынес решение по самому громкому делу о коррупции за последние годы: Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Дополнительно 61-летнему Улюкаеву – самому высокопоставленному осужденному взяточнику в современной истории России – был назначен штраф в 130 миллионов рублей и восьмилетний запрет работать на госслужбе после освобождения.