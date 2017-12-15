Попал в историю: Улюкаев получил восемь лет колонии за взятку

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева за взяточничество к минимальному предусмотренному закону наказанию — 8 годам заключения, но ему и адвокатам и оно показалось чрезмерным.
Улюкаев без видимых эмоций выслушал судью, под конец чтения она изменила ему меру пресечения на заключение под стражу, конвойные полицейские надели на него наручники и завели в клетку. Защита намерена оспаривать приговор. Вопрос, будет ли он просить президента о помиловании, Улюкаев оставил без ответа.
Он стал самым высокопоставленным чиновником современной России, осужденным за взяточничество. До него последний раз действующего министра арестовывали еще при Иосифе Сталине.
Обвинительный приговор
То, что приговор обвинительный, стало понятно с первых строк. Судья сразу сказала, что Улюкаев виновен в получении от главы "Роснефти" Игоря Сечина 2 миллионов долларов взятки.
Доводы Улюкаева о провокации взятки судья отвергла. По мнению судьи, у сотрудников ФСБ не было оснований на подстрекательство Улюкаева к взятке, а у свидетелей — для оговора.
"Умысел на получение взятки возник у подсудимого независимо от действий сотрудников правоохранительных органов. Для них не было целью подталкивать или подстрекать его к получению взятки", — сказано в приговоре.
Судья также посчитала показания свидетелей по делу логичными, последовательными и согласующимися между собой. "Оснований для оговора у них не было", — подчеркнула она.
Доказательства обвинения
"Феоктистов рассказал в суде, что от Сечина ему стало известно, что Улюкаев в Индии на форуме стран БРИКС вымогал у Сечина взятку", — сказала судья, зачитывая его показания.
Судя по показаниям Феоктистова, Улюкаев в беседе с Сечиным "с помощью двух пальцев указал сумму вознаграждения, которое хотел получить, это было равнозначно двум миллионам долларов". Впоследствии генерал обратился в ФСБ с заявлением и также участвовал в обработке двух миллионов долларов реагентом.
Показания самого Сечина суд не имел юридического права учитывать при вынесении приговора, поскольку глава "Роснефти" в суд так и не явился, не были зачитаны и его показания, данные в ходе следствия.
Наказание
В то же время судья не стала лишать бывшего главу Минэкономразвития наград и регалий, на чем настаивало обвинение.
В суд бывший министр пришел налегке, с одним портфелем. Теперь защите и семье придется собирать и передавать ему вещи в СИЗО.
Прокурор Борис Непорожный остался доволен решением суда, обжаловать его он не намерен.
"Назначенное наказание соответствует тяжести преступления. Улюкаев лично потребовал и впоследствии получил взятку. Данное преступление является особо тяжким и подрывает доверие власти. Отрицательно влияет на все сферы жизни граждан. Данный приговор является свидетельством неотвратимости наказания", — заявил он журналистам.
Все четверо адвокатов покинули суд, отказавшись от комментариев. Известно лишь, что они подадут жалобу в Мосгорсуд. Для этого у них есть 10 дней
Жаль, что так вышло
Также не стали обсуждать приговор Улюкаеву в "Роснефти" пресс-секретарь которой Михаил Леонтьев отметил в беседе с РИА Новости, что вердикт суда — "не наша компетенция".
Глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева назвала приговор Улюкаеву "чудовищно жестоким" и заявила, что не верит в его виновность. Ксения Собчак отметила негуманность решения суда "в отношении пожилого, не представляющего общественной опасности человека", а ее будущий конкурент по выборам-2018 сообщил, что "никакого доверия состоявшийся суд не вызывает".
Впрочем, в целом реакцию общества на приговор Улюкаеву можно описать так: "Жаль, что так произошло, но закон есть закон". Так, в Госдуме сочувствуют экс-министру, но считают приговор соразмерным его вине. Член Совета по правам человека (СПЧ), руководитель комиссии по гражданскому участию в противодействии коррупции совета Кирилл Кабанов назвал приговор Улюкаеву "даже в какой-то степени мягким". В целом адекватным назвали решение суда опрошенные РИА Новости юристы. А президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин заявил, что этот приговор "никак не повлияет" на бизнес в РФ.