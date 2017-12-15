Попал в историю: Улюкаев получил восемь лет колонии за взятку

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева за взяточничество к минимальному предусмотренному закону наказанию — 8 годам заключения, но ему и адвокатам и оно показалось чрезмерным.

Статья 290 УК РФ в части о получении взятки в особо крупном размере предусматривает наказание от 8 до 15 лет заключения — таким образом, суд учел прошлые заслуги экс-министра, положительные характеристики, пожилых родителей и маленьких детей. Однако, руководствуясь принципами восстановления социальной справедливости и неотвратимости наказания, судья Лариса Семенова решила, что исправление подсудимого возможно только в условиях изоляции от общества.

Улюкаев без видимых эмоций выслушал судью, под конец чтения она изменила ему меру пресечения на заключение под стражу, конвойные полицейские надели на него наручники и завели в клетку. Защита намерена оспаривать приговор. Вопрос, будет ли он просить президента о помиловании, Улюкаев оставил без ответа.

Он стал самым высокопоставленным чиновником современной России, осужденным за взяточничество. До него последний раз действующего министра арестовывали еще при Иосифе Сталине.

Как оглашали приговор Алексею Улюкаеву — в онлайн-репортаже РИА Новости >>



Обвинительный приговор

То, что приговор обвинительный, стало понятно с первых строк. Судья сразу сказала, что Улюкаев виновен в получении от главы "Роснефти" Игоря Сечина 2 миллионов долларов взятки.

"Улюкаев использовал авторитет своей должности, чтобы потребовать у главы "Роснефти" Сечина взятку за дачу положительного заключения по приватизации "Башнефти". Одновременно он обещал Сечину в дальнейшем препятствовать деятельности компании в случае отказа", — зачитала приговор Семенова.

Доводы Улюкаева о провокации взятки судья отвергла. По мнению судьи, у сотрудников ФСБ не было оснований на подстрекательство Улюкаева к взятке, а у свидетелей — для оговора.

"Умысел на получение взятки возник у подсудимого независимо от действий сотрудников правоохранительных органов. Для них не было целью подталкивать или подстрекать его к получению взятки", — сказано в приговоре.

Судья также посчитала показания свидетелей по делу логичными, последовательными и согласующимися между собой. "Оснований для оговора у них не было", — подчеркнула она.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Оглашение приговора бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву

Доказательства обвинения

Основным доказательством обвинения стали показания генерала Олега Феоктистова, возглавлявшего службу безопасности "Роснефти".

"Феоктистов рассказал в суде, что от Сечина ему стало известно, что Улюкаев в Индии на форуме стран БРИКС вымогал у Сечина взятку", — сказала судья, зачитывая его показания.

Судя по показаниям Феоктистова, Улюкаев в беседе с Сечиным "с помощью двух пальцев указал сумму вознаграждения, которое хотел получить, это было равнозначно двум миллионам долларов". Впоследствии генерал обратился в ФСБ с заявлением и также участвовал в обработке двух миллионов долларов реагентом.

Показания самого Сечина суд не имел юридического права учитывать при вынесении приговора, поскольку глава "Роснефти" в суд так и не явился, не были зачитаны и его показания, данные в ходе следствия.

Подробнее о деле бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева читайте в справке РИА Новости >>





Наказание

С учетом всех обстоятельств дела, смягчающих обстоятельств и влияния назначенного наказания на условия жизни семьи осужденного, судья приговорила самого высокопоставленного коррупционера, осужденного за современную историю РФ, к восьми годам колонии строгого режима, штрафу в 130 миллионов рублей и восьмилетнему запрету работать на госслужбе после освобождения.

В то же время судья не стала лишать бывшего главу Минэкономразвития наград и регалий, на чем настаивало обвинение.

В суд бывший министр пришел налегке, с одним портфелем. Теперь защите и семье придется собирать и передавать ему вещи в СИЗО.

Прокурор Борис Непорожный остался доволен решением суда, обжаловать его он не намерен.

"Назначенное наказание соответствует тяжести преступления. Улюкаев лично потребовал и впоследствии получил взятку. Данное преступление является особо тяжким и подрывает доверие власти. Отрицательно влияет на все сферы жизни граждан. Данный приговор является свидетельством неотвратимости наказания", — заявил он журналистам.

Все четверо адвокатов покинули суд, отказавшись от комментариев. Известно лишь, что они подадут жалобу в Мосгорсуд. Для этого у них есть 10 дней

Жаль, что так вышло

На вопрос, не считают ли в Кремле приговор Улюкаеву слишком жестким, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости: "Не можем комментировать решение суда".

Также не стали обсуждать приговор Улюкаеву в "Роснефти" пресс-секретарь которой Михаил Леонтьев отметил в беседе с РИА Новости, что вердикт суда — "не наша компетенция".

Глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева назвала приговор Улюкаеву "чудовищно жестоким" и заявила, что не верит в его виновность. Ксения Собчак отметила негуманность решения суда "в отношении пожилого, не представляющего общественной опасности человека", а ее будущий конкурент по выборам-2018 сообщил, что "никакого доверия состоявшийся суд не вызывает".

Впрочем, в целом реакцию общества на приговор Улюкаеву можно описать так: "Жаль, что так произошло, но закон есть закон". Так, в Госдуме сочувствуют экс-министру, но считают приговор соразмерным его вине. Член Совета по правам человека (СПЧ), руководитель комиссии по гражданскому участию в противодействии коррупции совета Кирилл Кабанов назвал приговор Улюкаеву "даже в какой-то степени мягким". В целом адекватным назвали решение суда опрошенные РИА Новости юристы. А президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин заявил, что этот приговор "никак не повлияет" на бизнес в РФ.