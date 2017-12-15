РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Попал в историю: Улюкаев получил восемь лет колонии за взятку

Сюжет:
Приговор Алексею Улюкаеву (39)
18:0515.12.2017
(обновлено: 18:06 15.12.2017)
0950
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкАлексей Улюкаев после оглашения приговора в Замоскворецком суде. 15 декабря 2017Алексей Улюкаев после оглашения приговора в Замоскворецком суде. 15 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева за взяточничество к минимальному предусмотренному закону наказанию — 8 годам заключения, но ему и адвокатам и оно показалось чрезмерным.

Алексей Улюкаев во время оглашения приговора в Замоскворецком суде
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Улюкаев планирует жить "долгой и счастливой жизнью" после приговора
Статья 290 УК РФ в части о получении взятки в особо крупном размере предусматривает наказание от 8 до 15 лет заключения — таким образом, суд учел прошлые заслуги экс-министра, положительные характеристики, пожилых родителей и маленьких детей. Однако, руководствуясь принципами восстановления социальной справедливости и неотвратимости наказания, судья Лариса Семенова решила, что исправление подсудимого возможно только в условиях изоляции от общества.

Улюкаев без видимых эмоций выслушал судью, под конец чтения она изменила ему меру пресечения на заключение под стражу, конвойные полицейские надели на него наручники и завели в клетку. Защита намерена оспаривать приговор. Вопрос, будет ли он просить президента о помиловании, Улюкаев оставил без ответа.

Он стал самым высокопоставленным чиновником современной России, осужденным за взяточничество. До него последний раз действующего министра арестовывали еще при Иосифе Сталине.

Как оглашали приговор Алексею Улюкаеву — в онлайн-репортаже РИА Новости >>

Обвинительный приговор

То, что приговор обвинительный, стало понятно с первых строк. Судья сразу сказала, что Улюкаев виновен в получении от главы "Роснефти" Игоря Сечина 2 миллионов долларов взятки.

Алексей Улюкаев после оглашения приговора в Замоскворецком суде. 15 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Улюкаев в колонии сможет встретиться с родными только 6 раз за год
"Улюкаев использовал авторитет своей должности, чтобы потребовать у главы "Роснефти" Сечина взятку за дачу положительного заключения по приватизации "Башнефти". Одновременно он обещал Сечину в дальнейшем препятствовать деятельности компании в случае отказа", — зачитала приговор Семенова.

Доводы Улюкаева о провокации взятки судья отвергла. По мнению судьи, у сотрудников ФСБ не было оснований на подстрекательство Улюкаева к взятке, а у свидетелей — для оговора.

"Умысел на получение взятки возник у подсудимого независимо от действий сотрудников правоохранительных органов. Для них не было целью подталкивать или подстрекать его к получению взятки", — сказано в приговоре.

Судья также посчитала показания свидетелей по делу логичными, последовательными и согласующимися между собой. "Оснований для оговора у них не было", — подчеркнула она.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Ruptly
Оглашение приговора бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву

Доказательства обвинения

Коробка с деньгами в здании Замоскворецкого суда, где проходит слушание по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. 8 ноября 2017
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Суд постановил уничтожить сумку, в которой Улюкаев получил 2 млн рублей
Основным доказательством обвинения стали показания генерала Олега Феоктистова, возглавлявшего службу безопасности "Роснефти".

"Феоктистов рассказал в суде, что от Сечина ему стало известно, что Улюкаев в Индии на форуме стран БРИКС вымогал у Сечина взятку", — сказала судья, зачитывая его показания.

Судя по показаниям Феоктистова, Улюкаев в беседе с Сечиным "с помощью двух пальцев указал сумму вознаграждения, которое хотел получить, это было равнозначно двум миллионам долларов". Впоследствии генерал обратился в ФСБ с заявлением и также участвовал в обработке двух миллионов долларов реагентом.

Показания самого Сечина суд не имел юридического права учитывать при вынесении приговора, поскольку глава "Роснефти" в суд так и не явился, не были зачитаны и его показания, данные в ходе следствия.

Подробнее о деле бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева читайте в справке РИА Новости >>

Наказание

Алексей Улюкаев перед выступлением с последним словом на заседании в Замоскворецком суде. 7 декабря 2017
© Фото : АГН "Москва"/Александр Авилов
"Простите меня, люди": Улюкаев выступил с последним словом
С учетом всех обстоятельств дела, смягчающих обстоятельств и влияния назначенного наказания на условия жизни семьи осужденного, судья приговорила самого высокопоставленного коррупционера, осужденного за современную историю РФ, к восьми годам колонии строгого режима, штрафу в 130 миллионов рублей и восьмилетнему запрету работать на госслужбе после освобождения.

В то же время судья не стала лишать бывшего главу Минэкономразвития наград и регалий, на чем настаивало обвинение.

В суд бывший министр пришел налегке, с одним портфелем. Теперь защите и семье придется собирать и передавать ему вещи в СИЗО.

Прокурор Борис Непорожный остался доволен решением суда, обжаловать его он не намерен.

"Назначенное наказание соответствует тяжести преступления. Улюкаев лично потребовал и впоследствии получил взятку. Данное преступление является особо тяжким и подрывает доверие власти. Отрицательно влияет на все сферы жизни граждан. Данный приговор является свидетельством неотвратимости наказания", — заявил он журналистам.

Все четверо адвокатов покинули суд, отказавшись от комментариев. Известно лишь, что они подадут жалобу в Мосгорсуд. Для этого у них есть 10 дней

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПриставы одели наручники экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву после оглашения приговора в Замоскворецком суде
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Приставы одели наручники экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву после оглашения приговора в Замоскворецком суде

Жаль, что так вышло

Алексей Улюкаев во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Адвокат о приговоре Улюкаеву: главный вопрос – суровое ли наказание?
На вопрос, не считают ли в Кремле приговор Улюкаеву слишком жестким, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости: "Не можем комментировать решение суда".

Также не стали обсуждать приговор Улюкаеву в "Роснефти" пресс-секретарь которой Михаил Леонтьев отметил в беседе с РИА Новости, что вердикт суда — "не наша компетенция".

Глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева назвала приговор Улюкаеву "чудовищно жестоким" и заявила, что не верит в его виновность. Ксения Собчак отметила негуманность решения суда "в отношении пожилого, не представляющего общественной опасности человека", а ее будущий конкурент по выборам-2018 сообщил, что "никакого доверия состоявшийся суд не вызывает".

Впрочем, в целом реакцию общества на приговор Улюкаеву можно описать так: "Жаль, что так произошло, но закон есть закон". Так, в Госдуме сочувствуют экс-министру, но считают приговор соразмерным его вине. Член Совета по правам человека (СПЧ), руководитель комиссии по гражданскому участию в противодействии коррупции совета Кирилл Кабанов назвал приговор Улюкаеву "даже в какой-то степени мягким". В целом адекватным назвали решение суда опрошенные РИА Новости юристы. А президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин заявил, что этот приговор "никак не повлияет" на бизнес в РФ.

Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена