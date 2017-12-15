Суд назначил Улюкаеву минимально возможное наказание, считает эксперт

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Экс-министру Алексею Улюкаеву не могли назначить условное наказание в соответствии с вменяемым ему преступлением, сообщил РИА Новости адвокат, специалист по уголовному праву Алексей Синицын.

Замоскворецкий суд Москвы в пятницу вынес решение по самому громкому делу о коррупции за последние годы: Улюкаев приговорен к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов. Дополнительно Улюкаеву, самому высокопоставленному взяточнику, осужденному за современную историю России, назначен штраф в 130 миллионов рублей и восьмилетний запрет работать на госслужбе после освобождения.

"Условным такое наказание быть не могло, так как условным (без реального отбытия наказания) наказание в виде лишения свободы может быть только, если его размер менее восьми лет", — сказал Синицын.

Вместе с тем, преступление, в совершении которого был признан виновным Улюкаев, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет, напомнил эксперт. Таким образом суд назначил экс-министру минимально возможное наказание в пределах предусмотренной законом санкции.

"С учетом того, что прокурор просил назначить наказание в виде лишения свободы на срок десять лет, а также того, что суд как правило назначает наказание немного меньше, чем просит прокурор, такой приговор был вполне прогнозируемым", — сказал Синицын.

При этом шансы остаться на свободе могли быть у Улюкаева только при назначении наказания ниже низшего предела, но для этого должны быть исключительные обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступления, сказал Синицын.

"Если бы суд вдруг все-таки оправдал подсудимого и установил, что попытка передачи ему денег происходила без его согласия в целях искусственного создания доказательств совершения преступления, то тогда встал бы вопрос о наличии признаков преступления в отношении тех, кто организовал провокацию взятки. На такое суд не пошел бы ни при каких обстоятельствах", — сказал адвокат.

Этот приговор суда вступает в законную силу не сразу, в течение десяти дней на него может быть подана апелляционная жалоба, напомнил Синицын.