С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек — РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве с особой жестокостью в отношении жителя Архангельска, который не менее 100 раз ударил ножом собутыльника, сделавшего ему замечание из-за испачканного пола, сообщает СУСК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство, совершенное с особой жестокостью".
Как уточняет СУСК, в ходе расследования в отношении обвиняемого проведена психолого-психиатрическая экспертиза, в соответствии с выводами которой он признан вменяемым.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Архангельский областной суд для рассмотрения по существу, информирует региональное следственное управление.