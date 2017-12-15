С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек — РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве с особой жестокостью в отношении жителя Архангельска, который не менее 100 раз ударил ножом собутыльника, сделавшего ему замечание из-за испачканного пола, сообщает СУСК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

"По версии следствия, 2 июля… обвиняемый после совместного употребления спиртных напитков… в ходе ссоры нанес (потерпевшему) не менее 100 ударов ножом по различным частям тела. Обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что, познакомившись с потерпевшим, пришел к тому в гости с целью распития спиртных напитков. В процессе застолья хозяин квартиры сделал ему замечание из-за испачканного пола. В порыве гнева он (обвиняемый) нанес потерпевшему множественные ножевые ранения и покинул квартиру", — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство, совершенное с особой жестокостью".

Как уточняет СУСК, в ходе расследования в отношении обвиняемого проведена психолого-психиатрическая экспертиза, в соответствии с выводами которой он признан вменяемым.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Архангельский областной суд для рассмотрения по существу, информирует региональное следственное управление.