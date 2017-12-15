Алексеева назвала приговор Улюкаеву "чудовищно жестоким"

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева назвала приговор экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву чудовищно жестоким и заявила, что не верит в его виновность.

Замоскворецкий суд Москвы в пятницу приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и оштрафовал на 130 миллионов рублей за получение взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина.

"Чудовищно жестокий, причем с хамским объяснением, что вина доказана показаниями Сечина, который не соизволил явиться на суд", — заявила Алексеева в комментарии РИА Новости.

Она подчеркнула, что не верит в виновность бывшего министра "абсолютно".

"Я Улюкаева — давно, правда — но знала. Так же, как абсолютно не верю в виновность (экс-губернатора Кировской области Никиты) Белых, что он брал взятки, не верю в виновность Улюкаева, и вообще нашим законодателям не верю. Ведь судьи должны судить по законам, а законы у нас с каждым днем становятся все более жестокими", — заявила правозащитница.