Житель Петербурга заплатит штраф за кражу российского флага со здания суда

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек — РИА Новости. Суд назначил штраф в размере 8 тысяч рублей жителю Санкт-Петербурга, который, будучи пьяным, украл государственный флаг РФ со здания Петроградского районного суда, сообщает городская прокуратура.

"По версии дознания, в мае 2017 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитил государственный флаг Российской Федерации с фасада здания Петроградского районного суда. Кроме того, мужчина в ночное время в этом же месяце, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в здание СПб ГБПОУ "Академия танца Бориса Эйфмана" и похитил из раздевалки кроссовки одного из воспитанников, после чего при попытке скрыться был задержан сотрудниками охраны", — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статьям "кража" и "покушение на кражу".

Как уточняет надзорное ведомство, мужчина признал вину в совершении преступлений.

"С учетом позиции государственного обвинителя, суд признал мужчину виновным… и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 8 тысяч рублей", — отмечает прокуратура.

Кроме того, суд назначил подсудимому наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту жительства. Приговор не вступил в законную силу, информирует ведомство.