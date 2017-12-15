Житель Петербурга заплатит штраф за кражу российского флага со здания суда

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек — РИА Новости. Суд назначил штраф в размере 8 тысяч рублей жителю Санкт-Петербурга, который, будучи пьяным, украл государственный флаг РФ со здания Петроградского районного суда, сообщает городская прокуратура.
Уголовное дело возбуждено по статьям "кража" и "покушение на кражу".
Как уточняет надзорное ведомство, мужчина признал вину в совершении преступлений.
"С учетом позиции государственного обвинителя, суд признал мужчину виновным… и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 8 тысяч рублей", — отмечает прокуратура.
Кроме того, суд назначил подсудимому наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту жительства. Приговор не вступил в законную силу, информирует ведомство.