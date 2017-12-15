Ячейкой ИГ*, планировавшей теракт в Петербурге, руководили через Telegram

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Руководство ячейкой террористической группировки "Исламское государство"*, планировавшей теракт в Петербурге, осуществлялось главарями организации из-за рубежа через мессенджер Telegram, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
ФСБ РФ сообщила о предотвращении в Санкт-Петербурге деятельности сторонников ИГ, планировавших осуществить теракт 16 декабря.
"Руководство ячейкой осуществлялось главарями МТО из-за рубежа посредством интернет-мессенджера Telegram", — говорится в сообщении.
* Террористическая организация, запрещенная в России.