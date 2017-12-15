ФСБ предотвратила теракты в Петербурге

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Федеральная служба безопасности предотвратила в Санкт-Петербурге теракты, которые собирались устроить сторонники "Исламского государства"*.

Спецслужбы пресекли деятельность "законспирированной ячейки" террористов. Ей руководили из-за рубежа главари организации через Telegram.

По их плану, 16 декабря смертник должен был подорваться "в одном из культовых учреждений".

Кроме того, в этот день боевики хотели взорвать самодельные бомбы в местах массового скопления людей.

Семерых членов ячейки задержали 13-14 декабря. У них изъяли взрывчатые вещества, компоненты самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, боеприпасы, экстремистскую литературу. Лабораторию по изготовлению бомб ликвидировали.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что в этом году в России предотвратили 18 крупных терактов. Так, спецслужбы разоблачили ячейку ИГ*, в которую входили уроженцы Центральной Азии. Они намеревались совершить нападения во время новогодних праздников в Москве.

* Террористическая организация, запрещенная в России.