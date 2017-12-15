В Кузбассе девочку-инвалида не пустили в развлекательный центр

КЕМЕРОВО, 15 дек — РИА Новости. Юргинский межрайонный прокурор в Кемеровской области добился устранения препятствий к доступу инвалидов в развлекательный центр, куда не пустили 4-летнюю девочку с ДЦП, сообщила РИА Новости старший помощник регионального прокурора Елена Тушкевич.
"В ходе прокурорской проверки выяснилось, что бабушка привела двоих внуков в развлекательный центр на территории одного из местных ТЦ, где аниматор разрешила пройти в игровую комнату 8-летнему мальчику, а 4-летнюю девочку, страдающую ДЦП, туда не пустила. Девочка передвигается сама, не на коляске, но, посмотрев на нее, аниматор отказалась пропустить ее в игровую комнату. Первый раз в Кузбассе такой случай, раньше таких нарушений не выявлялось", — сказала собеседница агентства.
Таким образом, как пояснила представитель надзорного ведомства, сотрудники детского игрового центра нарушили требования законодательства в сфере защиты прав инвалидов на обеспечение доступной среды. В связи с этим прокурор внес руководителю центра представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения виновных привлекли к дисциплинарной ответственности, издано распоряжение о недопустимости ограничений на посещение детской игровой комнаты детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Комментарием владельцев игровой комнаты и торгового центра РИА Новости пока не располагает.