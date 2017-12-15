Суд в Москве арестовал замглавы Росимущества на два месяца

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Тверской суд Москвы на два месяца арестовал замглавы Росимущества Елену Паткину по обвинению в мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

"Паткиной Елене 11 декабря избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 10 февраля 2018 года", — сказала Дзюрко.

По ее словам, Паткиной инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полиция задержала двух экс-бухгалтеров подмосковного управления Росимущества по делу о хищении более 150 миллионов рублей.

По ее словам, злоумышленницы использовали тот факт, что денежные средства плательщиков, неверно указывающих реквизиты при перечислении платежей по договорам, зачисляются в раздел невыясненных платежей федерального бюджета. Вместо того, чтобы вернуть их, подозреваемые по фиктивным документам перечислили свыше 150 миллионов рублей подконтрольным фирмам, а затем похитили, считает следствие.

Двум бывшим чиновницам избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста, добавили в полиции.

О других заподозренных в афере чиновниках МВД РФ не сообщает, отмечая лишь, что расследование продолжается. Между тем газета "Коммерсант" писала ранее, что по этому делу, кроме двух экс-бухгалтеров, задержана замглавы Росимущества Елена Паткина.