Глава уральских саентологов пойдет под суд

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Дело председателя правления Уральского центра распространения дианетики и саентологии, обвиняемой в незаконном предпринимательстве, направлено в суд в Екатеринбурге, сообщает в пятницу прокуратура Свердловской области.
Как отмечает прокуратура, женщина заработала свыше 26,9 миллиона рублей на обучении, аттестации и выдаче сертификатов.
"Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд города Екатеринбург", — отмечает ведомство.
В начале февраля в помещении уральских саентологов на улице Белинского проводились обыски.
Как сообщил тогда РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых, обыск проходил в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье "незаконное предпринимательство". Он отмечал, что "фактически основной деятельностью данной организации является извлечение прибыли путем проведения платных тренингов и семинаров" при отсутствии соответствующей лицензии.
Дианетика и саентология (сайентология) — религиозно-философское течение, основанное в США в начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Роном Хаббардом.