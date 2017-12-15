Глава уральских саентологов пойдет под суд

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Дело председателя правления Уральского центра распространения дианетики и саентологии, обвиняемой в незаконном предпринимательстве, направлено в суд в Екатеринбурге, сообщает в пятницу прокуратура Свердловской области.

По данным ведомства, деятельность центра саентологии была "образовательной, в силу чего подлежала обязательному лицензированию". В прокуратуре уточнили, что обвиняемая в незаконном предпринимательстве женщина была в 2013-2017 годах не только председателем правления центра саентологии, но и главным бухгалтером.

Как отмечает прокуратура, женщина заработала свыше 26,9 миллиона рублей на обучении, аттестации и выдаче сертификатов.

"Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд города Екатеринбург", — отмечает ведомство.

В начале февраля в помещении уральских саентологов на улице Белинского проводились обыски.

Как сообщил тогда РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых, обыск проходил в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье "незаконное предпринимательство". Он отмечал, что "фактически основной деятельностью данной организации является извлечение прибыли путем проведения платных тренингов и семинаров" при отсутствии соответствующей лицензии.

Под следствием находятся также руководители "Саентологической церкви Санкт-Петербурга". Ранее сообщалось, что правоохранителям удалось собрать доказательства незаконного получения саентологами за оказание своих услуг с 2013 по 2016 год более 276 миллионов рублей. "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга" в оглашенных ранее в суде ходатайствах об аресте названа экстремистской организацией, поскольку ее члены в своей деятельности руководствуются, в частности, изданиями, которые ранее были признаны судами экстремистскими материалами.

Дианетика и саентология (сайентология) — религиозно-философское течение, основанное в США в начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Роном Хаббардом.