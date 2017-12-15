ЧЕЛЯБИНСК, 15 дек — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жительницы Челябинска, восьмимесячная дочь которой утонула в ванне, сообщило в пятницу следственное управление СК России по региону.
"Следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 20-летней жительницы Челябинска, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК ("Причинение смерти по неосторожности")", — говорится в сообщении.
Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, уточняет СУСК. Расследование уголовного дела продолжается.