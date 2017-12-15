Генпрокуратура назвала самое коррупционное подразделение силовиков

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Сотрудники ОВД совершили больше всего коррупционных преступлений в системе правоохранительных органов РФ в 2017 году, сообщил первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман.
Буксман также добавил, что число коррупционных преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов, растет каждый год на фоне постепенного снижения общего числа преступлений в этой сфере.
18.3%Большими реальными сроками
30.7%Крупными штрафами и конфискацией имущества
3.3%Запретом занимать руководящие должности
23.5%Разве что высшая мера поможет
24.2%Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона
Он считает, что несколько случаев коррупции в системе правоохранительных органов способны перечеркнуть все совместные усилия правоохранителей и подорвать доверие к этой работе в глазах общества.
"В этой связи полагаю, что службам собственной безопасности правоохранительных органов следует использовать все имеющиеся рычаги для снижения и профилактики коррупции в собственных рядах", — заключил Буксман.