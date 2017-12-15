Генпрокуратура назвала самое коррупционное подразделение силовиков

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Сотрудники ОВД совершили больше всего коррупционных преступлений в системе правоохранительных органов РФ в 2017 году, сообщил первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман.

"Несмотря на принятые правоохранительными органами меры, направленные на противодействие коррупции в собственных рядах, за 9 месяцев этого года установлено порядка 1,3 тысячи сотрудников правоохранительных органов, совершивших коррупционные преступления. Большинство из них – 729 – это сотрудники органов внутренних дел, 191 преступление совершено сотрудниками ФСИН, 174 – работниками службы судебных приставов, 70 – работниками таможенных органов, 57 – служащими Росгвардии", — сказал Буксман на заседании Координационного совещания руководителей правоохранительных органов России по выполнению мероприятий Национального плана противодействия коррупции в Генеральной прокуратуре РФ.

Буксман также добавил, что число коррупционных преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов, растет каждый год на фоне постепенного снижения общего числа преступлений в этой сфере.

Как, на ваш взгляд, нужно наказывать за взяточничество? Большими реальными сроками

Крупными штрафами и конфискацией имущества

Запретом занимать руководящие должности

Разве что высшая мера поможет

Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Результаты 18.3% Большими реальными сроками

30.7% Крупными штрафами и конфискацией имущества

3.3% Запретом занимать руководящие должности

23.5% Разве что высшая мера поможет

24.2% Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Все опросы Голосовать

"Если общее число зарегистрированных коррупционных преступлений постепенно снижается, то количество таких деяний, совершенных сотрудниками правоохранительных органов, растёт из года в год", — сказал Буксман.

Он считает, что несколько случаев коррупции в системе правоохранительных органов способны перечеркнуть все совместные усилия правоохранителей и подорвать доверие к этой работе в глазах общества.

"В этой связи полагаю, что службам собственной безопасности правоохранительных органов следует использовать все имеющиеся рычаги для снижения и профилактики коррупции в собственных рядах", — заключил Буксман.