Журналисты устроили драку на суде над Улюкаевым

Алексей Улюкаев во время оглашения приговора в Замоскворецком суде

Алексей Улюкаев во время оглашения приговора в Замоскворецком суде

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Между двумя журналистами произошел конфликт перед началом суда над Алексеем Улюкаевым, сообщает корреспондент РИА Новости.

Журналисты поспорили из-за выгодного места для съемок. В результате началась потасовка и один разбил другому нос. О каких конкретно СМИ идет речь, не уточняется.

Позднее Улюкаев услышал, как другие журналисты обсуждают инцидент, и поинтересовался, оказали ли пострадавшему первую помощь.

Обвиняемому в получении взятки бывшему министру экономического развития сегодня должны зачитать приговор. На оглашение Улюкаев пришел без вещей. Журналистам он заявил, что после суда планирует жить "долгой и счастливой жизнью".

Оглашение приговора Алексею Улюкаеву — в онлайн-репортаже РИА Новости >>