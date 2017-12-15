БАРНАУЛ, 15 дек — РИА Новости. Полицейские разыскивают неизвестных, которые похитили у жителя Барнаула 150 тысяч рублей при покупке оборудования для добычи криптовалюты, сообщает в пятницу пресс-служба ГУМВД по Алтайскому краю.
"Пострадавший позвонил по указанному на сайте телефону и договорился о его приобретении и сроках поставки. Стоимость специальных майнинговых ферм была более 150 тысяч рублей. Перечислить все необходимую сумму он попросил свою знакомую, однако товар в указанный срок так и не поступил. Тогда мужчина обратился в полицию за помощью", — говорится в сообщении.
Полицейские проводят проверку и уже выяснили, что деньги были причислены на расчетный счет индивидуального предпринимателя Курганской области.