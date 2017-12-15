Двух экс-бухгалтеров Росимущества задержали за хищение более 150 млн рублей

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Двух экс-бухгалтеров подмосковного управления Росимущества задержали по делу о хищении более 150 миллионов рублей, рассказала журналистам в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Результаты 18.3% Большими реальными сроками

30.7% Крупными штрафами и конфискацией имущества

3.3% Запретом занимать руководящие должности

23.5% Разве что высшая мера поможет

24.2% Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Все опросы Голосовать

О других заподозренных в афере чиновниках МВД РФ не сообщает, отмечая лишь, что расследование продолжается. Между тем газета "Коммерсант" писала ранее, что по этому делу, кроме двух экс-бухгалтеров, якобы задержана замглавы Росимущества Елена Паткина.

"Задержаны два бывших бухгалтера территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области, подозреваемые в хищении бюджетных средств на сумму более 150 миллионов рублей", — сказала Волк.

По ее словам, злоумышленницы использовали тот факт, что денежные средства плательщиков, неверно указывающих реквизиты при перечислении платежей по договорам, зачисляются в раздел невыясненных платежей федерального бюджета.

Вместо того, чтобы вернуть их, подозреваемые по фиктивным документам перечислили свыше 150 миллионов рублей подконтрольным фирмам, а затем похитили, считает следствие.

"В отношении подозреваемых следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста", — добавила Волк.