Двух экс-бухгалтеров Росимущества задержали за хищение более 150 млн рублей

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Двух экс-бухгалтеров подмосковного управления Росимущества задержали по делу о хищении более 150 миллионов рублей, рассказала журналистам в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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24.2%Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона
"Задержаны два бывших бухгалтера территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области, подозреваемые в хищении бюджетных средств на сумму более 150 миллионов рублей", — сказала Волк.
По ее словам, злоумышленницы использовали тот факт, что денежные средства плательщиков, неверно указывающих реквизиты при перечислении платежей по договорам, зачисляются в раздел невыясненных платежей федерального бюджета.
Вместо того, чтобы вернуть их, подозреваемые по фиктивным документам перечислили свыше 150 миллионов рублей подконтрольным фирмам, а затем похитили, считает следствие.
"В отношении подозреваемых следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста", — добавила Волк.