От жителей Москвы и области поступило около 820 жалоб на запах сероводорода

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Около 820 жалоб на запах сероводорода в воздухе поступило с 8 декабря от жителей Москвы и Московской области, сообщает в пятницу МЧС России.

Жители Москвы, Химок, Лобни, Мытищ и Балашихи начали жаловаться на неприятный запах в столице на минувшей неделе. Роспотребнадзор провел исследования, отобрав пробы воздуха в девяти столичных административных округах. В ведомстве сообщили, что "причиной неприятных запахов могли явиться меркаптаны и их производные". Как уточнялось, основными источниками меркаптанов могут быть объекты нефтеперерабатывающей и газовой промышленности и энергетики, использующие либо хранящие эти вещества в качестве одорантов.

"За указанный период поступили 816 обращений граждан, на каждое из которых было организовано реагирование сил и средств", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в четверг в Москве и Подмосковье были зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций сероводорода в воздухе. На базе Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ организована работа межведомственной рабочей группы, в состав которой вошли представители администраций Москвы и Московской области, а также Росгидромета, Роспотребнадзора и Росприроднадзора.

Совместная работа оперативных групп и передвижных лабораторий МЧС РФ и Роспотребнадзора организована в круглосуточном режиме. В местах предполагаемых источников загрязнения воздуха, а также в прилегающем жилом секторе проводятся исследования.

По данным МЧС РФ, всего к работам привлечены 426 человек и 123 единицы техники.