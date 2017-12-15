Более 150 федеральных чиновников привлекли за коррупцию в 2017 году

Как, на ваш взгляд, нужно наказывать за взяточничество? Большими реальными сроками

Крупными штрафами и конфискацией имущества

Запретом занимать руководящие должности

Разве что высшая мера поможет

Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Результаты 18.3% Большими реальными сроками

30.7% Крупными штрафами и конфискацией имущества

3.3% Запретом занимать руководящие должности

23.5% Разве что высшая мера поможет

24.2% Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Все опросы Голосовать Более 150 федеральных чиновников привлекли за коррупционные преступления в 2017 году в РФ, заявил первый замгенпрокурора Александр Буксман.

"Только за 9 месяцев текущего года установлено более 13 тысяч лиц, совершивших коррупционные преступления. Среди них — свыше тысячи лиц, занимавших должности в органах исполнительной и законодательной власти, в том числе более 150 — на федеральном уровне", — сказал замглавы генпрокурора Буксман.