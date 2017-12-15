Улюкаев планирует жить "долгой и счастливой жизнью" после приговора

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы. 15 декабря 2017

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы. 15 декабря 2017

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Обвиняемый во взяточничестве экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев заявил журналистам перед оглашением приговора, что после суда планирует жить "долгой и счастливой жизнью".

В суд он пришел без вещей, однако на вопрос, означает ли это, что он не ждет реального срока заключения, Улюкаев ответил поговоркой: "От тюрьмы не зарекайся".

Прокуратура просила приговорить Улюкаева к 10 годам заключения и штрафу в 500 миллионов рублей. Защита настаивает на оправдании, считая случившееся провокацией.