Около суда, где огласят приговор Улюкаеву, усилят меры безопасности

Алексей Улюкаев перед выступлением с последним словом на заседании в Замоскворецком суде. Архивное фото

Алексей Улюкаев перед выступлением с последним словом на заседании в Замоскворецком суде. Архивное фото

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Меры безопасности усилены около Замоскворецкого суда столицы, где в пятницу огласят приговор экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву, обвиняемому в получении 2 миллионов долларов взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина, передает корреспондент РИА Новости.

Территорию суда патрулируют дополнительные наряды полиции, несколько автобусов полиции припаркованы около здания.

Хотя до начала оглашения приговора остается более полутора часов, около суда собрались несколько десятков журналистов. Как сообщили в пресс-службе суда, для тех, кто не поместится в зал, будет организована трансляция в холле суда и в одном из залов.

Ранее прокуроры Павел Филипчук и Борис Непорожный потребовали для экс-главы Минэкономразвития наказание в 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 500 миллионов рублей. Дополнительно представители гособвинения попросили лишить его всех должностей и наград, а также запретить после освобождения занимать должности на госслужбе.