Около суда, где огласят приговор Улюкаеву, усилят меры безопасности

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Меры безопасности усилены около Замоскворецкого суда столицы, где в пятницу огласят приговор экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву, обвиняемому в получении 2 миллионов долларов взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина, передает корреспондент РИА Новости.
Хотя до начала оглашения приговора остается более полутора часов, около суда собрались несколько десятков журналистов. Как сообщили в пресс-службе суда, для тех, кто не поместится в зал, будет организована трансляция в холле суда и в одном из залов.
Ранее прокуроры Павел Филипчук и Борис Непорожный потребовали для экс-главы Минэкономразвития наказание в 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 500 миллионов рублей. Дополнительно представители гособвинения попросили лишить его всех должностей и наград, а также запретить после освобождения занимать должности на госслужбе.