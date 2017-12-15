"Ангарского маньяка" будут судить по 60 новым эпизодам

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. "Ангарский маньяк" Михаил Попков предстанет перед судом по обвинению в совершении еще 60 преступных посягательств на жизни людей, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным следствия, Попков совершил на территории Иркутской области за 20 лет не менее 84 преступлений. За совершение 22 убийств и двух покушений на убийства женщин он уже был приговорен к пожизненному сроку. Сейчас его обвиняют еще по 60 эпизодам, которые охватывают период с 1992 по 2010 годы.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело, объем которого составил 322 тома", — сказала Петренко.

Обвинительное заключение в отношении 53-летнего Попкова утверждено прокуратурой Иркутской области, дело будет рассматривать областной суд.

Бывший милиционер из города Ангарска Михаил Попков был осужден на пожизненный срок 14 января 2015 года. В рамках нового расследования сотрудниками СУ СК России по Иркутской области допрошено более 900 свидетелей, произведено более 100 проверок показаний свидетелей на месте, с применением системы скрытых координат произведена эксгумация 20 тел потерпевших, назначено и проведено более 200 судебных экспертиз.

Как установлено следствием и судом, Попков встречал женщин в вечернее и ночное время на улицах, предлагал подвезти или провести с ним время, после чего увозил в безлюдные места, где расправлялся с ними.

Попкова задержали в 2012 году во Владивостоке. Следы его автомобиля были обнаружены в местах, где находили жертв маньяка. По ним правоохранители установили преступника. По результатам судебно-психиатрической экспертизы маньяку поставлен диагноз "гомицидомания" — непреодолимое влечение к убийствам.