"Ангарского маньяка" будут судить по 60 новым эпизодам

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. "Ангарский маньяк" Михаил Попков предстанет перед судом по обвинению в совершении еще 60 преступных посягательств на жизни людей, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело, объем которого составил 322 тома", — сказала Петренко.
Обвинительное заключение в отношении 53-летнего Попкова утверждено прокуратурой Иркутской области, дело будет рассматривать областной суд.
Бывший милиционер из города Ангарска Михаил Попков был осужден на пожизненный срок 14 января 2015 года. В рамках нового расследования сотрудниками СУ СК России по Иркутской области допрошено более 900 свидетелей, произведено более 100 проверок показаний свидетелей на месте, с применением системы скрытых координат произведена эксгумация 20 тел потерпевших, назначено и проведено более 200 судебных экспертиз.
Попкова задержали в 2012 году во Владивостоке. Следы его автомобиля были обнаружены в местах, где находили жертв маньяка. По ним правоохранители установили преступника. По результатам судебно-психиатрической экспертизы маньяку поставлен диагноз "гомицидомания" — непреодолимое влечение к убийствам.