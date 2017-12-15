Колония комфортного режима: кого содержат в тюремных VIP-камерах

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Андрей Григорьев. Холодильник, под завязку набитый мясными деликатесами, широкоформатный плазменный телевизор на стене и дорогой унитаз — это не улучшенный номер четырехзвездочного отеля, а одна из камер московского следственного изолятора. Но, как правило, попадают в подобные условия только избранные, а большинство арестантов вынуждены вдесятером ютиться на восьми квадратных метрах и спать по очереди на трехъярусной кровати. Корреспондент РИА Новости попытался разобраться, каким образом некоторые заключенные российских колоний и СИЗО получают VIP-привилегии.

Гостиница "Матросская Тишина"

На этой неделе правозащитники из наблюдательной комиссии посетили в московском СИЗО "Матросская Тишина" несколько помещений, по обстановке больше напоминающих уютные комнаты комфортабельного санатория, нежели камеры для содержания подследственных и осужденных.

"При посещении второго корпуса изолятора мы обнаружили на пятом этаже камеры, условия содержания в которых можно сравнить с четырехзвездочными гостиницами, — рассказала РИА Новости председатель столичного ОНК Ева Меркачева. — В них — два больших окна, огромный современный телевизор на стене, холодильник, забитый деликатесами, белоснежные кровати с новым бельем и даже туалет с вытяжкой и дорогим унитазом. По нашему мнению, это как-то странно".

По словам Меркачевой, очень респектабельно выглядит весь второй этаж, чего не скажешь о других помещениях СИЗО. При этом в подобных камерах, которые ремонтировались за счет благотворительных средств, находятся в основном лица, подозреваемые в мошенничестве. "По нашему мнению, это еще один факт, который показывает, что камеры отремонтированы для определенного контингента. Прояснить ситуацию полностью начальство Матросской Тишины нам так и не смогло", — резюмирует общественник.

В пресс-бюро УФСИН России РИА Новости сообщили, что по этому факту проводится служебная проверка, о результатах которой пообещали рассказать дополнительно.

Канары на нарах

Большинство российских изоляторов, по данным ОНК, переполнены. В камерах содержится в полтора, а порой и в два раза больше людей, чем должно быть по регламенту. Сотрудники ФСИН вынуждены устанавливать и в без того тесных помещениях трехъярусные кровати, на которых многие арестанты спят по очереди. При этом стоит учесть, что многие здания СИЗО построены не один десяток лет назад. В некоторых камерах уже давно не работает вентиляция, с потолка сыплется штукатурка или гниет пол. Но и есть и другие — с новыми обоями, свежевыкрашенным потолком, огромным холодильником, дорогим телевизором и двумя кроватями. Одноярусными.

"Когда видишь, что в одной камере люди сидят друг у друга на головах, а в другой — по два человека, то понимаешь, что при распределении заключенных не обошлось без коррупционной составляющей, — рассказал РИА Новости председатель общественной наблюдательной комиссии Московской области Антон Цветков. — Как правило, хорошие условия содержания себе могут позволить люди, осужденные за экономические преступления".

По его словам, в коррупции были замечены даже некоторые члены ОНК, которые брали деньги с родственников заключенного, а потом просили сотрудников ФСИН поместить его в ту или иную камеру.

Общественник добавил, что заселение в камеру повышенной комфортности в некоторых случаях может быть и тактическим ходом следователей, заинтересованных в даче показаний. "Например, задержанный активно сотрудничает со следствием, а его за это отправляют в хорошую двух- или трехместную камеру, — продолжает Цветков. — А если заключенный категорически отказывается помогать следствию в раскрытии преступления, то его могут определить и в переполненную "хату".

Деньги, труд и драки

Впрочем, хорошие условия содержания объясняются этими фактами не всегда — порой арестанты собственноручно создают в изоляторе достойный быт. "Одни заключенные портят помещения, мусорят в них, а другие стараются поддерживать чистоту, даже делают там ремонт на свои деньги, — резюмирует председатель областной ОНК. — Кто понимает, что проведет в СИЗО не один год, старается обеспечить себе нормальные условия".

Похожая ситуация наблюдается не только в следственных изоляторах. Как рассказал РИА Новости один бывший заключенный колонии, там "хаты" тоже подразделяются на обычные и привилегированные.

"Можно попасть в барак с еще сотней таких же заключенных, а можно — в отдельную камеру, где сидят по четыре-пять человек, имеются телевизор, холодильник и другие блага цивилизации, — продолжает бывший арестант. — VIP-статус получают несколькими способами, самый простой — передать приличную сумму денег кому надо. Но можно и заработать, правда, на это потребуется намного больше времени и упорства".

По его словам, чтобы заслужить теплое "место под солнцем", нужно на протяжении нескольких лет исправно трудиться, соблюдать дисциплину и участвовать в культурной жизни колонии. Но есть и откровенно криминальный способ обеспечить себе хорошее существование. "Некоторые заключенные, так называемый актив колонии, получают "элитную хату" за то, что вымогают деньги у других арестантов, жестоко избивая их, — подводит итог наш собеседник. — Конечно, такие зэки живут отдельно от остальных и ни в чем себе не отказывают".