В Петербурге суд арестовал первого подозреваемого в убийстве блокадницы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек — РИА Новости. Суд в Петербурге санкционировал арест первого из трех подозреваемых в убийстве старейшей сотрудницы Мариинского театра, которая работала в нем со времен блокады Ленинграда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь горсуда Дарья Лебедева.

Тело задушенной 93-летней жительницы блокадного Ленинграда Нины Мациной было обнаружено 21 ноября в квартире одного из домов на Варшавской улице. В результате следственных действий и оперативных мероприятий, как сообщила пресс-служба СК РФ, были задержаны два гражданина Армении 1983 и 1984 годов рождения, а также сотрудница благотворительной общественной организации 1975 года рождения.

"Октябрьский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сеника Нарояна, подозреваемого в убийстве сроком на два месяца до 12 февраля 2018 года", — сказала Лебедева.

По ее словам, в пятницу в суд также поступили ходатайства об аресте подозреваемой в убийстве сотрудницы еврейской благотворительной общественной организации "Ева" Галины Гусейновой и третьего подозреваемого Разника Абокяна.

По версии следствия, Гусейнова, которая ухаживала за пожилой женщиной несколько месяцев, решила убить ее из корыстных побуждений, для чего привлекла двоих своих знакомых. Она 20 ноября впустила в квартиру своего соучастника, который задушил потерпевшую, пока их подельник следил за обстановкой. Обыскав квартиру, подозреваемые забрали банковскую карточку, но не смогли снять деньги, поскольку не знали PIN-код, отметили в СК.