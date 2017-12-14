В Петербурге суд арестовал первого подозреваемого в убийстве блокадницы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек — РИА Новости. Суд в Петербурге санкционировал арест первого из трех подозреваемых в убийстве старейшей сотрудницы Мариинского театра, которая работала в нем со времен блокады Ленинграда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь горсуда Дарья Лебедева.
Тело задушенной 93-летней жительницы блокадного Ленинграда Нины Мациной было обнаружено 21 ноября в квартире одного из домов на Варшавской улице. В результате следственных действий и оперативных мероприятий, как сообщила пресс-служба СК РФ, были задержаны два гражданина Армении 1983 и 1984 годов рождения, а также сотрудница благотворительной общественной организации 1975 года рождения.
"Октябрьский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сеника Нарояна, подозреваемого в убийстве сроком на два месяца до 12 февраля 2018 года", — сказала Лебедева.
По версии следствия, Гусейнова, которая ухаживала за пожилой женщиной несколько месяцев, решила убить ее из корыстных побуждений, для чего привлекла двоих своих знакомых. Она 20 ноября впустила в квартиру своего соучастника, который задушил потерпевшую, пока их подельник следил за обстановкой. Обыскав квартиру, подозреваемые забрали банковскую карточку, но не смогли снять деньги, поскольку не знали PIN-код, отметили в СК.