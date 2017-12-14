Суд в Казани продлил арест экс-главы Татфондбанка Мусина

КАЗАНЬ, 14 дек — РИА Новости, Ирина Дурницына. Приволжский районный суд Казани в четверг продлил ещё на два месяца – до 16 февраля 2018 года меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина, передаёт корреспондент РИА Новости.

Мусин был заключен под стражу Советским райсудом Казани 3 марта, сразу после допроса в следственном управлении СК РФ по Татарстану по подозрению в мошенничестве с кредитом Центробанка РФ в особо крупном размере. В настоящее время он содержится в СИЗО-2 в Казани. Судом мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении Мусина продлевалась трижды, последний раз – до 16 декабря.

Заседание проходило без участия Мусина, в суд была предоставлена справка о том, что по состоянию здоровья он в заседании участвовать не может. Адвокат обвиняемого ходатайствовал об изменении меры пресечения в отношении своего подзащитного на более мягкую ввиду его неудовлетворительного состояния здоровья, в ходатайстве было отмечено, что за время содержания под стражей Мусин четырежды был госпитализирован из-за ухудшения здоровья.

Представитель следствия отметил, что активная фаза проведения следственных действий по делу завершена, в ближайшее время планируется предъявить Мусину обвинение в окончательной редакции. Однако, по словам следователя, обстоятельства, послужившие основанием для избрания в отношении обвиняемого данной меры пресечения, не изменились.

По информации следственного управления СК РФ по Татарстану, в отношении Мусина возбуждены уголовные дела по статьям "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере", "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия", "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". В ходе расследования в одно производство были объединены 22 уголовных дела, общий ущерб от действий Мусина, как установлено следствием, превышает 50 миллиардов рублей. Следователи провели обыски, наложили арест на имущество подозреваемого.