Москвич столкнул мать с восьмого этажа за попытку выкинуть бутылку водки

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Восьмидесятилетняя москвичка погибла после того, как собственный сын вытолкнул ее из окна квартиры на восьмом этаже за попытку выкинуть купленную им бутылку водки, сообщил РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, тело женщины обнаружили 11 декабря: сосед убитой вышел на балкон покурить и услышал характерный звук, посмотрев вниз, он увидел на земле силуэт человека. Затем он спустился вниз, где и обнаружил женщину без признаков жизни, после этого мужчина вызвал полицию.

"Прибывшие полицейские установили, что женщина умерла в результате падения с высоты. Поднявшись в квартиру, где она проживала, они встретили ее сына, мужчину 1961 года рождения, который рассказал, что, будучи пьяным, спал, как его мать выпала из окна, не слышал", — сказал собеседник агентства.

Позже, когда делом занялись следователи, выяснилось, что пьяный мужчина поссорился со своей матерью из-за бутылки водки, которую он купил для себя.

"В ссоре женщина взяла бутылку, чтобы выкинуть ее из окна кухни. Мужчина толкнул свою мать, и она выпала из окна", — добавил собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве, мужчина задержан. В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт задержания подозреваемого, не уточнив подробностей.