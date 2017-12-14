В Москве разоблачили подпольную типографию узбекских исламистов

Подпольная типография в Москве, где исламисты из Узбекистана печатали поддельные документы

Подпольная типография в Москве, где исламисты из Узбекистана печатали поддельные документы

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. ФСБ и МВД "накрыли" в Москве подпольную типографию, где исламисты из Узбекистана печатали поддельные документы: от миграционных карт до больничных, сообщил РИА Новости в четверг источник в силовых структурах.

© Оперативная съёмка Подпольная типография в Москве, где исламисты из Узбекистана печатали поддельные документы © Оперативная съёмка Подпольная типография в Москве, где исламисты из Узбекистана печатали поддельные документы

"Сегодня в ходе совместных рейдов ФСБ и ГУМВД по Москве обнаружена устроенная исламистами подпольная типография, где печатали всё: от миграционных карт до патентов на работу, дипломов, больничных, студенческих и тому подобного", — сказал источник.

По его словам, полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Изготовление и сбыт поддельных акцизных марок". Другие детали пока не сообщаются.