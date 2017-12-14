В Москве разоблачили подпольную типографию узбекских исламистов

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. ФСБ и МВД "накрыли" в Москве подпольную типографию, где исламисты из Узбекистана печатали поддельные документы: от миграционных карт до больничных, сообщил РИА Новости в четверг источник в силовых структурах.
"Сегодня в ходе совместных рейдов ФСБ и ГУМВД по Москве обнаружена устроенная исламистами подпольная типография, где печатали всё: от миграционных карт до патентов на работу, дипломов, больничных, студенческих и тому подобного", — сказал источник.
По его словам, полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Изготовление и сбыт поддельных акцизных марок". Другие детали пока не сообщаются.