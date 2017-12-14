В Подмосковье мужчина и ребенок погибли под электричкой

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Электропоезд "Голутвин — Москва" насмерть сбил мужчину и ребенка, переходивших железную дорогу в районе платформы "Кратово" в Подмосковье, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

"По предварительным данным, 14 декабря 2017 года примерно в 9 часов 00 минут, при переходе железнодорожного полотна в районе платформы "Кратово" перед приближающимся электропоездом сообщением "Голутвин — Москва", получили травмы, несовместимые с жизнью мужчина 1946 года рождения и малолетний ребенок… Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка ", — сказала она.

Как отметила Марковская, на месте происшествия работает следственно — оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.