Неизвестные второй раз за неделю сообщили о "минировании" во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 14 дек — РИА Новости. Неизвестные второй раз за неделю сообщили о "минировании" ряда зданий во Владивостоке, угрозы не подтвердились, сообщил РИА Новости представитель городского УМВД РФ.

"В полицию поступили сообщения о нахождении подозрительных предметов на ряде объектов в городе Владивостоке. Сотрудниками полиции проведены необходимые проверочные мероприятия. В ходе обследования зданий опасных предметов не обнаружено", — сообщил собеседник.

Он отметил, что полиция устанавливает личности граждан, сообщивших о заминировании.

По данным местных СМИ, в четверг "заминировали" три отеля, судебный участок и кафе.

Во вторник, 12 декабря, также полиция проверяла сообщения о заминиовании ряда зданий в городе. По данным УМВД, ни в одном случае угрозы не подтвердились.