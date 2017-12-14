В Крыму пограничники задержали двух украинцев

Стела с надписью Крым у пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины. Архивное фото

Стела с надписью Крым у пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Пограничники Крыма задержали в пункте пропуска двух украинцев, находящихся в федеральном розыске, сообщает региональное погрануправление ФСБ России.

Один из задержанных — 32-летний гражданин Украины, который является фигурантом уголовного дела о незаконных приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств в крупном размере.

Вторым оказался гражданин Украины 1961 года рождения, прибывший в пункт пропуска из Херсона. Мужчина разыскивается правоохранителями из Южно-Сахалинска по уголовному процессу в качестве обвиняемого за использование рабского труда, повлекшее тяжкие последствия.

"Оба разыскиваемых по уголовным статьям переданы в руки сотрудников полиции ОМВД города Армянска. В отношении задержанных принята мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

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