Наручники на двери клети для скамьи подсудимых. Архивное фото

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых. Архивное фото

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Пресненский суд Москвы назначил наказание в виде семи суток административного ареста лидеру националистического движения SERB Игорю Бекетову за неповиновение полиции во время срыва показа фильма "Полет пули" в кинотеатре "Октябрь" на "Артдокфесте", сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: признать Бекетова виновным, назначить ему наказание в виде семи суток ареста", — огласила решение судья Ирина Зубова.

Ранее суд назначил наказание в виде административного ареста на семь суток еще одному активисту SERB Юрию Горошко.

Бекетов заявлял, что срывая показ фильма, он предотвращал демонстрацию пропаганды запрещенной в России организации "Правый сектор".

Адвокат фигурантов Виолетта Волкова заявила, что обжалует оба решения суда.

Во время показа документального фильма о войне в Донбассе на Международном фестивале документального кино "Артдокфест" активисты движения SERB прервали сеанс, выйдя на сцену, выкрикивая лозунги и требуя остановить показ. Они были задержаны. Полицейские составили протокол по статье КоАП о неповиновении полиции.

Политическая группа SERB действует на территории России и Украины с 2014 года. Ранее активисты движения уже срывали акции и культурные мероприятия.