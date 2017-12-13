Источник: полиция проверит законность выдачи загранпаспорта жене Захарченко

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Полицейские проверяют законность получения загранпаспорта гражданской женой полковника, экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко, которому вменяют получение взятки и превышение должностных полномочий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее в СМИ появилась информация, что следователи СК допрашивают сотрудников миграционной службы, якобы незаконно выдавших гражданской супруге Захарченко загранпаспорт, несмотря на запрет ФСБ.

"Проверяется законность получения загранпаспорта гражданской женой полковника Захарченко", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт проверки, не уточнив имени фигуранта уголовного дела, в отношении родственницы которого проводится проверка.

"Сотрудники Главного управления МВД России по Москве проводят проверку обоснованности выдачи заграничного паспорта родственнице фигуранта уголовного дела. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", — сказал собеседник агентства.