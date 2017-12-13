СК провел обыск в квартире подруги полковника Захарченко, рассказал адвокат

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Следователи провели обыск в квартире у подруги полковника Дмитрия Захарченко Марины Семыниной, сообщил в среду РИА Новости ее адвокат Александр Карабанов.

"Сегодня в семь часов утра, не дождавшись адвоката, к моей доверительнице вломились люди в масках, сломали дверь, напугали ребенка, изъяли личные вещи, среди которых даже нательный крест", — сказал Карабанов.

Он добавил, что считает данные действия незаконным и подаст жалобу в суд и прокуратуру.

Ранее источник РИА Новости в правоохранительной системе сообщил, что следователи нашли и арестовали еще 58 миллионов рублей на счете "третьего лица" в банке по делу полковника Захарченко. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе суда. По версии СК РФ, Семынина передала эти деньги своей подруге, которая и внесла их на счет. Следователи считают, что 58 миллионов принадлежат именно полковнику Захарченко и "добыты им преступным путем".

Полковник Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.