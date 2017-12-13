СК выясняет инцидент с "брошенным" пациентом в больнице Красноярска

КРАСНОЯРСК, 13 дек — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства инцидента в больнице скорой медицинской помощи (БСМП) Красноярска, где пациента, по данным СМИ, врачи равнодушно бросили в коридоре, а по показаниям медиков, это "постоянный обитатель" больницы, пьяным заснувший в коридоре.

По данным СК, в среду на одном из федеральных каналов вышел сюжет с видеокадрами из Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича, на которых запечатлено, как врачи игнорировали мужчину, который лежал в коридоре и "не подавал признаков жизни".

"Как поясняет владелица телефона, снявшая все происходящее на видео: "Человеку было плохо, он кричал, что ему больно, и что у него все горит. Сейчас он просто не подает признаков жизни. Врачи проходят мимо и говорят: "Это не наша работа, не наше дело, нам некогда". По данному факту следственными органами проводится проверка", — сказала РИА Новости официальный представитель ГСУСК региона Ольга Шаманская.

По данным пресс-секретаря БСМП Андрея Любченко, данный "пациент" постоянный гость в медучреждении и только за последние чуть более года приходил в больницу 12 раз.

"Он всегда в состоянии алкогольного опьянения и никто его не гонит. По данному факту была проведена внутренняя проверка, которая и установила, что это данный мужчина, который не имеет определенного места жительства. И в этот раз он пришел в алкогольном опьянении, на видео видно, что он спит, пока готовятся его же результаты УЗИ. К нему подошла медсестра, которая уже знает его, посмотрела что с ним все нормально и пошла дальше по служебным обязанностям. Он проспался в коридоре и ушел", — рассказал Любченко.

Собеседник агентства отметил, что с наступлением холодов такие бездомные не редкие гости в больнице, которые приходят поспать и погреться. Их не бросают, если необходимо, то предоставляют медицинскую помощь, отметил он.