СК выясняет инцидент с "брошенным" пациентом в больнице Красноярска

КРАСНОЯРСК, 13 дек — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства инцидента в больнице скорой медицинской помощи (БСМП) Красноярска, где пациента, по данным СМИ, врачи равнодушно бросили в коридоре, а по показаниям медиков, это "постоянный обитатель" больницы, пьяным заснувший в коридоре.
По данным СК, в среду на одном из федеральных каналов вышел сюжет с видеокадрами из Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича, на которых запечатлено, как врачи игнорировали мужчину, который лежал в коридоре и "не подавал признаков жизни".
"Как поясняет владелица телефона, снявшая все происходящее на видео: "Человеку было плохо, он кричал, что ему больно, и что у него все горит. Сейчас он просто не подает признаков жизни. Врачи проходят мимо и говорят: "Это не наша работа, не наше дело, нам некогда". По данному факту следственными органами проводится проверка", — сказала РИА Новости официальный представитель ГСУСК региона Ольга Шаманская.
По данным пресс-секретаря БСМП Андрея Любченко, данный "пациент" постоянный гость в медучреждении и только за последние чуть более года приходил в больницу 12 раз.
Собеседник агентства отметил, что с наступлением холодов такие бездомные не редкие гости в больнице, которые приходят поспать и погреться. Их не бросают, если необходимо, то предоставляют медицинскую помощь, отметил он.